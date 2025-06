Ansingh de Lis Z en Ecclestone Z leveren koplopers op Nederlands Zangersheide Veulenkampioenschap 2025

Afgelopen weekend vond in het Hippisch Centrum Exloo het eerste Zangersheide Veulenkampioenschap van het seizoen plaats. Bij de merrieveulens was het uiteindelijk de Ansingh de Lis Z-dochter Avanti Marienshof Z die de jury het meest kon overtuigen. De overwinning bij de hengstveulens ging naar E Vacheron Constantin JRA Z, een zoon van Ecclestone Z x Vingino.

Het Nederlandse kampioenschap bracht een mooi en gevarieerd deelnemersveld samen — verdeeld over merrie- en hengstenveulens — die voorgesteld werden aan de ervaren juryleden Heinz Meyer en Antonius Schulze-Averdiek. De veulens werden beoordeeld op vijf gekende en essentiële criteria: correctheid, beweging, type, algemene indruk en moederlijn.

Avanti Marienshof Z

De dag begon met de presentatie van de merrieveulens, waarin de door R.C.C. Jorissen gefokte Avanti Marienshof Z aan kop ging. Moeder Havanna Marienshof Z (v. Heart Touch) is een achtjarige merrie die afkomstig is uit een sterke moederlijn, met onder meer de Grand Prix-paarden E’Special P.S. (v. Berlin) van Karl Cook en Vistogrand (v. Fantaland) van Denis Lynch in de familie.

Vervolg merrieveulens

De tweede plaats in deze reeks ging naar Arianne B Z, een fokproduct van Jurjan Bloem. Dit merrieveulen stamt af van de schimmelhengst Allroad 2000 Z. Moeder Maya W (v. Gino H.) komt uit de merrie Morfine de Muze (v. Elvis Ter Putte) en is zo een halfzus van de schimmelhengst Qnokke de Muze (v. Mosito van het Hellehof), één van de Grand Prix-paarden van de Belgische ruiter Nicola Philippaerts.

De Comthago VDL-dochter Cavallaeria Les Jumeaux Z, gefokt door Alexandra Van Haver, legde beslag op de derde plaats. Moeder Carica Vt Willebeke Z (v. Chin Chin) is ook de moeder van Vago Chin Z (v. Vagabond de la Pomme), die momenteel op 1,50m.-niveau spring met de Canadese ruiter Brock Clermont.

Hengstveulens

Na de merrieveulens was het de beurt aan de hengsten om hun kwaliteiten te tonen in de piste van Exloo. De overwinning in deze reeks ging naar het fokproduct van Aniek Schuiling: E Vacheron Constantin JRA Z. Zijn moeder, Dyranda II, is tevens de moeder van het 1,45m.-paard Idaho WP (v. Cartano) en een halfzus van Gogotender (v. Whistler), die eveneens op 1,45m.-niveau sprong.

Nog meer sport

Easton Field Z, gefokt door Alfons Koerhuis, eindigde op een mooie tweede plaats in deze reeks voor hengstenveulens. Deze veelbelovende zoon van Eldorado van de Zeshoek x Chacco Blue komt uit Chacana Hero Z, een rechtstreekse dochter van Panama du Seigneur Z (v. Darco). Panama du Seigneur Z kennen we ook als de moeder van onder andere Tic Tac (v. Clinton) van Ben Maher, Vivaldi du Seigneur (v. Chellano Z) en King Of Panama Hero Z (v. Kassander van ’t Roosakker Z) van Alexander Housen.

De derde plaats ging naar Milkshake v/h Oosterhof Z, een zoon van Mr. Cornet de Regor x Banagro M. Dit hengstenveulen werd gefokt door Rob Gijzenberg en was een super mooi, correct en vooral sportief veulen.

Bron: Persbericht