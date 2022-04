Anthony Wellens met Danger Civil vh Lindenhof Z naar winst in CSI3* Lanaken

Met een overtuigende tweede fase met een tijd van 31.03 was Anthony Wellen met zijn Danger Civil vh Lindenhof iedereen ruim te snel af. Gerben Morsink deed een serieuze poging met zijn Carina Z maar moest genoegen nemen met een tweede plaats in een tijd van 32.48sec.

Nederland was goed vertegenwoordigd in de 1.45m twee fasen rubriek. In de top 10 eindigden maar liefst 3 Nederlanders. Megan Laseur reed naar een 8ste plaats met haar KWPN’er Ironman. Kim Emmen maakte de drieluik compleet door naar een 9de plaats te rijden met de bij het KWPN geregistreerde Delvaux die gefokt is door Emmen haar werkgever E. Berkhof.

Klik hier voor de uitslagen