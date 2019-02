Brede collectie Tiji Stables in online veiling Zangersheide

Tim en Jill stappen in een nieuw avontuur en zullen een selectie van 15 paarden van uitzonderlijke kwaliteit te koop aanbieden in een online veiling, ondersteund door het veilinghuis van Zangersheide. Het betreft een zeer brede collectie met het beste materiaal dat de Tiji Stables in huis heeft en bevat wellicht de opvolgers van Garfield, Hello Guv’nor, Faustino en Don’t Touch.

Jarenlange selectie

Het bloed van Don’t Touch Tiji Hero is ruimschoots aanwezig in deze online veiling. Maar liefst 7 van zijn nakomelingen worden verkocht, alsook zijn halfzus Java Touch Hero (v.Calvaro Z) en twee van haar nakomelingen. Tim Van Tricht: “Jaarlijks fokken Jill en ik een aantal veulens en de allerbesten mogen bij ons uitgroeien tot een leeftijd van 3 jaar en ouder. De aangeboden paarden in deze veiling zijn dan ook het resultaat van een jarenlange selectie waarbij we enkel de beste paarden bijhouden. Omdat we zelf geen ruiter in dienst hebben en de stal niet te groot willen laten worden is het moment gekomen om de oudste groep te verkopen.”

Interessante merries

Naast deze jonge paarden worden ook twee fokmerries aangeboden. “Voor de fokkerijliefhebbers worden twee hoogst interessante merries aangeboden waarvan we al enkele merrieveulens hebben, Java Touch Hero is een halfzus van Don’t Touch en Cassis (v.Cicero Z van Paemel) is een zeer interessante merrie drachtig van Urano de Cartigny (v.Diamant de Semilly). Ook worden er drie hengstveulens aangeboden en een embryo van Kassander van ’t Roosakker uit een dochter van H&M Vallonia de Reville waarvan de oma de Olympische Carlina IV is. “Dit om de veiling zo compleet mogelijk te maken,” besluit van Tricht.

De online veiling van Tiji Stables loopt van 23 tot en met 26 februari via www.zangersheide.auction.

Bron: Persbericht/Horses.nl