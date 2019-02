Colorit verkocht aan Christian Ahlmann

Gestüt Spitzenhof maakte op hun Facebook pagina bekend dat ze de goedgekeurde hengst Colorit (v. Coriano) hebben verkocht aan Christian Ahlmann. Zodoende komt Colorit beschikbaar voor de fokkerij bij Zangersheide.

Ahlmann reed de schimmel sinds 2015 op het hoogste niveau, Ahlmann nam de teugels over van de Duitser David Will. In november bij de Equita Masters van Lyon werd Ahlmann nog vijfde en in Londen eindigde het duo op de vierde plaats in de Six Bar in december.

