Dexter Fontenis Z bovenaan Zangersheide ranking, fokproduct Jos Lansink tweede

Net voor de ontknoping van het Belgisch kampioenschap, waarin Gilles Thomas zijn titel wist te prolongeren, werden de fokkers van de Zangersheide Ranking gehuldigd. Het betreft Z-paarden die zich onderscheiden in de sport en gerangschikt worden volgens hun gewonnen prijzengeld. De Diarado-zoon Dexter Fontenis Z won de Z-Ranking dankzij zijn constante prestaties in de sport.

Op vrijwel ieder vijfsterren concours springt de elfjarige hengst onder het zadel van Simon Delestre naar het podium, wat hun prijzengeld dit seizoen naar 677.203 euro bracht.

Occasionele samenwerking levert toppaard

Jérôme Hennau uit Namen is de officiële fokker van Dexter Fontenis Z (Diarado x Voltaire). “Het was een occasionele samenwerking tussen Eric Hochstadter en mij. Hij is de eigenaar van de moeder, Gorka des Fontenis, het wedstrijdpaard van zijn zoon Nicholas. Uit die Gorka hebben we Dexter Fontenis Z gefokt.” Eric Hochstadter is een zakenpartner van Simon Delestre en eigenaar van enkel van zijn paarden.

Johannes Farce ontfermde zich in eerste instantie over de opleiding van de Diarado-zoon. Later nam Jennifer Hochstadster de teugels voor een jaar over, voordat Dexter op het einde van zijn zevende levensjaar definitief vertrok naar Simon Delestre. Hij vertelt op zijn beurt dat Dexter Fontenis Z alles heeft wat je nodig hebt in de topsport; hij is alert, voorzichtig en snel.

Ambassador Z verassend tweede



De tienjarige Ambassador Z (v. Aganix du Seigneur Z) sprong bijna uit het niets naar de tweede plaats in de Ranking en dat had alles te maken met zijn overwinning in de Global Champions Tour van Monte Carlo. Die zege bracht zo maar 495.000 euro in het laatje. En een cheque voor fokker Jos Lansink. “De reden waarom ik voor Aganix koos, hoef ik niet toe te lichten, zeker”, lacht Jos Lansink. “Ik ben altijd al de grootste fan geweest van Aganix, als sporthengst en later als dekhengst. Aganix zou mijn Olympisch paard worden, een blessure besliste er anders over. In mijn fokkerij lag het voor de hand dat ik Aganix zou gebruiken. Moeder Prada van ’t Beekhof Z (v. Pablo van Berkenbroeck) had waanzinnig veel bloed en heeft nooit in de sport gelopen. Zij was in eigendom van Jack van Mierlo en samen hebben we Ambassador gefokt.”

Beau de Laubry Z

Beau de Laubry Z is een zoon van Bisquet Balou vd Mispelaere, waarmee Koen Vereecke en Nicola Philippaerts internationaal sprongen. De moeder van de elfjarige ruin, Wabelle de Muze (Nabab de Reve), komt uit de moederlijn van Ta Belle en La Belle van Sombeke. Ta Belle is tevens de moeder van vice-Olympisch kampioen London (v. Nabab de Reve). Beau De Laubry Z won in juli met Kevin Staut nog de 5* Grote Prijs van Dinard. In de winter zegevierden ze in de wereldbeker van Stuttgart. Onlangs wonnen ze ook een 1.60m vijfsterren proef in Calgary. Beau is geboren op stoeterij De Laubry van Michel Haelterman, een succesvolle zakenman en dito fokker.

Bron: Horses.nl/ Zangersheide