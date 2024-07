Didalou Z en Dr. Julius Erving H M Z bovenaan op Veulenkampioenschap Z-Festival

Gisteren werd het Belgische Zangersheide Veulenkampioenschap op Stoeterij Zangersheiden gehouden. Bij de merrieveulens maakte Didalou Z (v. Darry Lou) de meeste indruk. Bij de hengstveulens was Dr. Julius Erving H M Z de beste.

Er kwamen veulens in de ring die geboren zijn tussen 19 mei 2024 en 19 juni 2024. De jury bestond uit de Fransman Eric Levallois, de Duitser Hans Meyer en Tom Lemmens. Zij beoordeelden de veulens aan de hand van vijf criteria: type, correctheid, beweging, algemene indruk en moederlijn. Voor elk van deze onderdelen/criteria konden maximaal 10 punten worden behaald.

Didalou Z aan kop bij merrieveulens

De merrieveulens beten ’s ochtends het spits af en in deze eerste reeks maakten in totaal 46 veulens hun opwachting. Het veulen dat het meeste indruk maakte op de jury was de vosmerrie Didalou Z, een fokproduct van Reumers – Cretskens. Didalou Z is een dochter van de hengst Darry Lou en komt rechtstreeks uit de Emerald van ’t Ruytershof-merrie Emerine Z. Die kreeg in België haar opleiding onder het zadel van Viktor Daem en vormt sinds begin dit jaar een combinatie met de Zwitserse topruiter Steve Guerdat.

Chapsie Z tweede

Het zilver was voor het veulen Chapsie Z, die gefokt werd door Hans Schipper en Chris De Heer. Chapsie Z is een dochter van Chacco-Blue gecombineerd met Kannan en is tevens een halfzus van Elphie Z (Echo van ’t Spieveld), die vorig jaar in september nog voor 38.000 euro verkocht werd tijdens onze Zangersheide Quality Auction. Grootmoeder Asie (Corland VDL) sprong zelf op het allerhoogste niveau onder het zadel van de Amerikaanse ruiter Andrew Ramsay. Ze is ook de moeder van de GP-paarden Narazo de Nyze Z en Castlefield Hunter.

Carthina Rising AWN Z derde

Het veulen Carthina Rising AWN Z van fokker AWN Trade Group BV werd derde. Carthina Rising AWN Z is eveneens een dochter van Chacco Blue en komt uit de Norton d’Eole-merrie Lightningthina van ’t Ruytershof, een halfzus van Nicola Philippaerts’ Grand Prix-merrie H&M Luna van ’t Ruytershof.

Julius Erving H M Z beste bij hengstveulens

Er kwamen ’s middags 75 hengstveulens in de baan. Het veulen Julius Erving H M Z imponeerde het meest. Hij werd gefokt door de familie Mievis – Huysegoms. Dr. Julius Erving H M Z is een zoon van Don Diarado en komt uit de volle zus van het Grand Prix-paard Chilli Pepper H M Z, die gereden wordt door de Amerikaanse amazone Lillie Keenan.

Zulekha D.J. Z tweede

Het hengstenveulen Zulekha D.J. Z werd tweede. Hij werd gefokt door Liani Gouws en zij combineerde voor haar fokproduct het bloed van Zirocco Blue VDL met dat van Clarimo ASK.

Memphis DMC Z derde

Memphis DMC Z eindigde op de derde plaats. Hij is een zoon van Mosito van het Hellehof en Padinus die gefokt werd door Horsepower DMC. De grootmoeder van Memhis DMC Z is de Burggraaf-merrie Princess, die op haar beurt ook de moeder is van de Grand Prix-paarden Audi’s Delta Mossel Upgrader en van zijn volle broer Egano.

Bron: persbericht