HK Zangersheide: 14 jonge hengsten goedgekeurd

Van de negentien 2,5- en 3-jarige hengsten die zich vanmorgen voor de tweede keer mochten presenteren bij het vrijspringen op de Zangerheide hengstenkeuring in Kronenberg zijn er veertien goedgekeurd. Van die veertien zijn er vier Nederlandse inzendingen: cat.nr 1 Hardwell WM Z (v. Halifax van 't Kluizebos), cat.nr 18 Nostalgisch VDP (v. Heartbreaker) van R. de Bruijn, I. Okkerman en M.A. Blom, cat.nr 28 Nabalou VDP (v. Balou du Rouet) van Stoeterij Vogelzang en cat.nr 24 Chaudfontaine JL Z (v. Chacco-Blue) van Jos Lansink. Die laatste is door Lansink zelf gefokt uit Valentina van 't Heike.

Z-hengst Aganix du Seigneur deed goede zaken op de Z-keuring, hij kreeg drie zonen goedgekeurd.

Dit bericht wordt later bijgewerkt. De keuring is nog aan de gang op de Peelbergen, de oudere hengsten worden op dit moment in het parcours beoordeeld.

Goedgekeurde jonge hengsten

Cat.nr 1 Hardwell WM Z (Halifax van ’t Kluizebos x Cornet Obolensky) | Fokker: W.F.M. van Gestel, Hooge Mierde | Eigenaar: Egbert Schep, Tull & ’t Waal

Cat.nr 2 Dwisty Boy du Reveil (Dominator Z x Twister de la Pomme) | Fokker & Eigenaar: Frederice Boergoens, Blegny

Cat.nr 4 Solo d’Argent Z (Hunters Scendro x Elvis ter Putte) | Fokker: Denis Baronnet | Eigenaar: SARL écurie Rodriguez Debray

Cat.nr 5 Jailbreak d’Argence (Comilfo Plus Z x Vigo d’Arsouilles) | Fokker & Eigenaar: Haras du Pere

Cat.nr 11 T’el Milio VJ (El Barone 111 Z x Cicero Z) | Fokker & Eigenaar: Vincent Koppens, Tienen

Cat.nr 14 Chatendro (Chacoon Blue x Contendro I) | Fokker: Felix Geffken, Lilienthal | Eigenaar: Julia Müller-Rulfs, Bremen

Cat.nr 16 Kili du Ventel Z (Kannan x Narcos II) | Fokker & Eigenaar: Claire Peuble

Cat.nr 18 Nostalgisch VDP (Heartbreaker x Quidam de Revel) | Fokker: A. en A.J. van de Pol, Bathmen | Eigenaar: R. de Bruijn, I. Okkerman en M.A. Blom, Hooge Mierde

Cat.nr 21 Archimedes 111 Z (Aganix du Seigneur x Cassini I) | Fokker: Stal Harrie Theeuwes NV | Eigenaar: Di Passio Vezio

Cat.nr 24 Chaudfontaine JL Z (Chacco Blue uit Valentina van ’t Heike v. Nabab de Reve) | Fokker & Eigenaar: Jos Lansink

Cat.nr 28 Nabalou VDP (Balou du Rouet x Nabab de Reve) | Fokker: G. Braamhaar, Bornerbroek | Eigenaar: Stoeterij Vogelzang BV

Cat.nr 30 Dionysos EQB Z (Diamant de Semilly x Baloubet du Rouet) | Fokker S.V. Bladel en A. Krausser | Eigenaar: Peter Simmonds

Cat.nr 32 Agofino 1912 Z (Aganix du Seigneur x Casall) | Fokker & Eigenaar: Bart Snellings, Balen

Cat.nr 35 Aberdeen Z (Aganix du Seigneur x Canturo) | Fokker & Eigenaar: HS Sportpferde GmbH



Bron: Horses.nl