HK Zangersheide: aanstaande zondag keuring voor oudere en reeds goedgekeurde hengsten

Zangersheide organiseert aanstaande zondag op Domein Zangersheide in Lanaken een keuring voor oudere en reeds goedgekeurde hengsten. In verband met het drukke kampioenschapsprogramma werden op het WK in Lanaken uitsluitend jonge hengsten beoordeeld, de oudere nieuw te keuren hengsten zijn nu aan de beurt.