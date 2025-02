HK Zangersheide groeit: 120 hengsten aangeboden, 37 goedgekeurd

Op de derde editie van Zangersheide International – een viersterren concours op Sentower Park gecombineerd met de voorjaarshengstenkeuring – was te merken dat het concept aanslaat. In totaal werden 120 hengsten aangemeld en daarmee is er (in tegenstelling tot veel andere stamboeken) bij Zangersheide een groeiende tendens zichtbaar. De commissie gaf aan 37 hengsten groen licht, daaronder twaalf Nederlandse inzendingen.