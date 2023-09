De Zangersheide hengstenkeuring op het WK voor jonge springpaarden in Lanaken is vandaag begonnen met de presentatie op de straat. 34 twee- en driejarige hengsten staan in de catalogus. Vrijdag (9.00 uur) worden de hengsten beoordeeld in de eerste ronde vrijspringen, zaterdag (11.00 uur) in de tweede ronde.