De voorjaarskeuring van Studbook Zangersheide op het Z CSI4* Opglabbeek is vandaag begonnen met de presentatie op de straat. Maar liefst 120 hengsten staan in de catalogus en daarmee groeit de interesse voor de 'nieuwe' Z-keuring licht: op de eerste editie stonden 100 hengsten in de catalogus, op de tweede 110 en nu dus 120.