HK Zangersheide: 10 hengsten goedgekeurd

De najaarskeuring van Studbook Zangersheide is vanmorgen begonnen met de presentatie van de hengsten op het harde. 36 hengsten staan in de catalogus. De jury, bestaande uit Stijn van Campenhout, Eric Levaillos en Tim Rieskamp, gaf 24 hengsten een ticket voor de tweede ronde vrijspringen en keurde vervolgens tien hengsten goed voor de dekdienst.
hengsten Doorverwezen
Goedgekeurde hengsten
Enterbrook Stender Snijders, Dekstation EB x fokker Cat.nr Ruinerwold, eigenaar: P. d’Arsouiles), (Hardrock SPS Z Vigo & 1 fokker:
van Kraken Cat.nr x 2 ’t (Kassander Connor) Roosakker Z Plappecourt
9 x Z Action Z Companero Breaker) Cat.nr (Caribis
Balou’s Z Bellini) 10 Dow Hero x Jones Cat.nr (Dourkhan
Cat.nr Z Tour Semilly) (Hardrock de de x Z 13 Habanero Diamant la
Cat.nr Toulon) van T&L v/h (Corydon Wimpelhof Tour 17 x C’Est
Ogano vd van Vosberg (Tangelo x 18 Cat.nr Zuuthoeve de Watson Sitte)
x Cat.nr R (Camargo 20 Z Chatman) Checkmate
Z Cat.nr Ermitago (Ermitage Kalone x Emerald) 27
28 Z x Mar Cat.nr Blue) (Conthargos Zirocco (Cid Zenzi
inzending Nederlandse *dikgedrukt:
cat.nr Horses.nl Tartwijk
Overige van / Nederlandse inzendingen Dow Z Jones Hero (niet-goedgekeurd) x Bellini). Foto: Jacquelien (Dourkhan 10 Balou’s
the Heartbreaker), eigenaar: Art Nijhof, Ben fokker & State Dunning Team x Geesteren, 8 Cat.nr TN fokker: (Chacco-Blue of
Z x 12 Cat.nr Indoctro), TB Haarle fokker: Broeke, Johan Conell (Contagio ten
Stoeterij Ede Z), VK Kleef, x Calvino van 16 (Donthargos fokker Style eigenaar: & Spirit Cat.nr
Cornet Cat.nr Sorrento van Obolensky), x Verhagen, Herman 19 (Pegase van de ’t Schoorl Hagenhorst Ruytershof fokker & eigenaar:
(United eigenaar: Valentino), Linden, x fokker: der SH Salentino van Watchum, Ospel S H.H. Dirk 22 Cat.nr Sieben, Touch
van Cat.nr Salvador), El T&L Arnhem x (Corydon Sardon 25 G. Janssen, fokker:
fokkers x van Cat.nr Yvonne eigenaren: (Pegase Willem ’t en van 30 Hoof Z Copal Ruytershof en Untouched), Poseidon
fokker eigenaar: Z x Kleef, Touch Indoctro), Power (United Stoeterij VK S Cat.nr van 34 & United Ede
Handige links
Catalogus
Programma
Livestream
