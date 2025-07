Meermaals Nederlands fokkerssucces op Z-festival Lanaken

Afgelopen weekend vormde Lanaken het domein van het Z-Festival 2025. Drie dagen lang streden veulens in verschillende leeftijdscategorieën om het Belgische Zangersheide Veulenkampioenschap. Op de slotdag was het tijd voor de driejarigen om hun springtalent te tonen tijdens het traditionele kampioenschap vrij springen. Het paard dat de jury het meest wist te imponeren was de schimmelhengst Kraken Plappecourt Z (v. Kassander van 't Roosakker). Met een 9 voor zowel techniek als vermogen en een 8,5 voor algemene indruk kwam hij op een totaalscore van 26.5 punten. Ook vielen er enkele Nederlandse fokproducten in de prijzen.

Voor deze editie kwamen 25 veelbelovende jonge paarden aan de start, die door de jury nauwkeurig beoordeeld werden op techniek, vermogen en algemene indruk. Elk onderdeel leverde tot 10 punten op, goed voor een maximale totaalscore van 30. De driejarige hengst Kraken Plappecourt Z, een fokproduct van Guillaume Steinmetz, kwam als beste uit de bus. Moeder Chimere De L’othain Z is een halfzus van de hengst Eltoreo de l’Othain Z (El Torreo de Muze), die momenteel tot op 1,50m.-niveau springt met de Franse ruiter Quentin Paris.

Volle zus Landon

De tweede plaats was weggelegd voor de vosmerrie Cabanna de Nyze Z, een fokproduct van de familie Nijs van Stud de Nyze. Cabanna de Nyze Z is een dochter van Comilfo Plus Z en Quadrillo en zo de volle zus van niemand minder dan Landon, die wereldberoemd werd door zijn goede prestaties onder het zadel van de Amerikaanse nummer 1 van de wereld Kent Farrington. Sinds enkele maanden is de hengst te zien onder het zadel van Daniel Bluman. Cabanna de Nyze Z toonde veel kwaliteit in de piste en kreeg voor haar optreden eveneens een 9 voor techniek, een 8,5 voor vermogen en opnieuw een 8,5 voor algemene indruk, wat dus een totaal maakte van 26 punten.

Nederlandse inzending derde

Het brons ging naar de hengst Arrow Z, een veelbelovende zoon van Aganix du Seigneur Z en Carthino Z die gefokt werd en in eigendom is van De Boer Geerligs uit Nieuweschoot. Moeder Felice sprong zelf op 1,35m.-niveau met Marriët Smit-Hoekstra en komt uit dezelfde moederlijn als de Grand Prix-paarden Alondra (v. Indorado) van de Australische amazone Jessica Burton en Illusion (v. Balou du Rouet) van de Franse ruiter Titouan Schumacher. Arrow Z behaalde een totaalscore van 25.75 met een 8,25 voor techniek, een 9 voor vermogen en een 8,5 voor algemene indruk.

Veulenkampioenschappen

De veulens werden ingedeeld in drie verschillende leeftijdscategorieën en beoordeeld door een internationale jury bestaande uit de Fransman Eric Levallois, de Duitser Heinz Meyer en de Belgische Tom Lemmens. Zij evalueerden elk veulen op vijf vaste criteria: type, correctheid, beweging, algemene indruk en moederlijn (met telkens maximaal 10 punten per onderdeel).

Uitslag veulens geboren tussen 18 mei en 18 juni 2025:

Merrieveulens

Amalia AC Z (Aganix du Seigneur x Kannan) Cassandra v/h Gouden Bit Z (Casallco x Clinton I) High Hopes Z (Heartbreaker x Come On)

Hengstveulens

Capri vd Berghoeve Z (Cardento VDL x Nabab de Reve) Myloff Z (Mosito van het Hellehof x Numero Uno), gefokt en in eigendom van Hans Schipper uit Rijsbergen E-Star de Nyze Z (Ermitage Kalone x Quadrillo Z)

Uitslag veulens geboren tussen 17 april en 17 mei 2025:

Merrieveulens

Alicia Keys Z (Ansingh de Lis Z x Taloubet Z) Celeste de Palustris Z (Contagio Z x Cassini II) Desperanza 2000 Z (Drummer 2000 Z x Corico Z)

Hengstveulens

Egroni Z (Energy Guy Z x Indoctro) Calvador Royale GHM Z 2 (Cumano x Echo van ’t Spieveld) Hernando van ’t Merelsnest Z (Hardrock Z x Argentinus)

Uitslag veulens geboren tussen 1 januari en 16 april 2025:

Merrieveulens

Dorie Proud Girl Z (Django Z x Untouched LB) Extra-Paris Z (Extra Z x Kannan), gefokt door Dirk van der Linden en Yanou Timmermans en in eigendom van Van der Linden Sporthorses uit Ospel Coco Love van de Pladutse Z (Chacfly PS x Levistano)

Hengstveulens

Audi Z (Aganix du Seigneur Z x Chacco Blue) Eleryamo XQ Z (Ermitage Kalone x Contender) Heritage du Soleil Z (Highway M TN x Kannan)

Bron: Persbericht Zangersheide