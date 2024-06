Nederlands Zangersheide Veulenkampioenschap 2024: Chacco-Blue en Aganix du Seigneur Z leveren kampioenen

Het Hippisch Centrum de Ankerhal in Saasveld stond afgelopen zondag in het teken van het Nederlands Zangersheide Veulenkampioenschap 2024, waar ruim 40 veulens hun opwachting maakten. Het merrieveulen Chanegie LN Z (v. Chacco-Blue) en de Aganix du Seigneur Z-zoon All In Z tekenden voor het kampioenschap.

Jurylid Heinz Meyer werd bij de beoordeling van de veulens bijgestaan door Tom Lemmens. De merrieveulens mochten het spits afbijten van dit kampioenschap. Van de 17 veulens wist Chanegie LN Z, waarbij de letters LN verwijzen naar fokker Louise Nyberg van LN Horses, de meeste indruk te maken op de tweekoppige jury. Chanegie LN Z is een dochter van Chacco-Blue en komt rechtstreeks uit de Cardento VDL-merrie Carnegie, die zelf op 1.45m niveau sprong met de Amerikaanse ruiter Shawn Casady.

Tweede en derde

De tweede plaats ging naar het veulen Daisy Lou Lucardie Z, gefokt door Emily Sanders. Daisy Lou Lucardie Z is een dochter van Darry Lou in combinatie met Diarado en komt uit een halfzus van de Grand Prix-paarden Very Nice (v. Cantos) en Cocu (v. Wender R).

Voor het veulen Baloubina SES Z was er in deze reeks een derde plaats weggelegd. Baloubina SES Z werd gefokt door Sidney Eras en Eras Van Wien en is een dochter van Balou du Reventon uit de Quidam de Revel-merrie Q Royal Palm Z. Deze merrie sprong zelf op 1.50m niveau onder het zadel van Eiken Sato.

ALL In Z

Na de merrieveulens was het de beurt aan 24 hengstenveulens om het beste van zichzelf te geven. De overwinning ging naar het veulen All In Z (v. Aganix du Seigneur Z), gefokt door A. Van Diepen. Moeder Butterfly sprong zelf in de internationale springsport met de Nederlandse ruiter Doron Kuipers en is op haar beurt de volle zus van de Grand Prix-paarden Caldato en Condordija.

Nog meer sportstammen

Het veulen Charley PL Z wist de tweede plaats te bemachtigen. Charley PL Z, gefokt door Post N.S., is een zoon van HH Conrad Z gecombineerd met het bloed van Carambole. Grootmoeder Feliciapina is een halfzus van de paarden Calafornia (v. Ultimo) en I Will Be Famous (v. Bubalu VDL), die beiden op 1.50m niveau actief zijn.

De derde plaats tenslotte werd ingepalmd door het veulen Hardstyle RV Z, een zoon van Heartbreaker en Nabab de Reve uit de fokkerij van Stoeterij Renken en komend uit een echte sportstam. Zo is Hardstyle RV Z een kleinzoon van de merrie Ilusionata van ’t Meulenhof Z (v. Lord Z), die zelf op het allerhoogste niveau sprong onder het zadel van de Belgische ruiter Niels Bruynseels.

Bron: Persbericht