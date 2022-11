Negen hengsten goedgekeurd op Z-keuring voor oudere hengsten

Op de Zangersheide hengstenkeuring voor oudere hengsten zijn gisteren negen hengsten goedgekeurd. In totaal werden elf hengsten voorgesteld en daarvan bleven er dus slechts twee staan. Twee van de negen goedgekeurde hengsten zijn Nederlandse inzendingen: Mr. Cornet de Regor van Stal Brinkman en Lamaze TN van Team Nijhof.

In verband met het drukke kampioenschapsprogramma werden op het WK in Lanaken in september uitsluitend jonge hengsten beoordeeld door de hengstenkeuringscommissie, de oudere hengsten waren afgelopen weekend op Domein Zangersheide aan de beurt.

Negen goedgekeurde hengsten

Onderstaande negen hengsten hengsten kregen een dekbrevet:

De driejarige Top Secret van ’t Meulenhof (Leandro VG uit de moeder van Emerald v. Carthago x Lys de Darmen)

De vierjarige Chadli de Bo Z (Cicero Z x Ustinov)

De vierjarige Defender Z (Dominator x Pablo’s As)

De vierjarige Agino Z (Aganix du Seigneur x Cumano)

De vijfjarige Mr. Cornet de Regor (Cornet Obolensky x Kannan) van Stal Brinkman en Stal van de Plasse

De vijfjarige Declic de Fond de Ville Z (Dominator x Indian Gold)

De zesjarige door Bert Smeets gefokte Zanzibar vd Horst Z (Zirocco Blue x Utrillo Z)

De zesjarige Lamaze TN (Grandorado TN x Carthago Z, fokker: Team Nijhof en Wim ten Pas) van Team Nijhof en Haras Cooper

De zevenjarige door J.P. de Keizer gefokte Komplot Blue (Cardento x Plot Blue)

Bron: Horses.nl