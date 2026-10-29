Overal lopen de registraties terug, maar de stamboek-BV’s groeien

Rick Helmink
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Overal lopen de registraties terug, maar de stamboek-BV’s groeien featured image
Z Quality Auction Foto: ©Zangersheide
Door Rick Helmink

 Op de ledenvergadering van de WBFSH werden de nieuwe fokkers- en stamboekrankings over 2026 gepresenteerd. In de springrichting gaat Selle Français nog aan de leiding, maar het stamboek wordt op de hielen gezeten door Zangersheide. En die stijging van Zangersheide op de ranking heeft te maken met de groei van Zangersheide, die al ruim tien jaar aan de gang is. Zangersheide is volgens de laatste openbaar beschikbare cijfers één van de grootste stamboeken ter wereld. Het stamboek gaf bij de WBFSH aan in 2024 8.874 veulens te hebben geregistreerd. Dat is niet veel minder dan het totaalaantal geregistreerde veulens bij het KWPN.


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