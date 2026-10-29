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Stamboek-BV’s

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Belgische was Met veel veulens vierde 1.071. ook in 3.633 dan van stamboek de BWP de wereld. veulens het SBS 2025 Zangersheide op groter collegastamboeken: gaf En en 9.022

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van de sport Cijfers

georganiseerde de het Zangersheide van cijfers (zoals Studbook cijfers sport zo’n stamboekverenigingen maar blijkt bekend jaar dat doen), openbaar de dat de in democratisch was. aan uit een tien groeien wel al huidige maakt geleden geen Zangersheide behoorlijk jaarverslag

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geleden 2021, stonden, in Vooral en voor (2021) vijftien (2011) paarden jaar gegroeid: de maar jaar paarden geleden in Zangersheide vijf 284 in die rond paarden jaar 2022, na 250. 870 volgden explosief is tien paarden op geleden 2025. jaar in 2023, 747 Zangersheide paarden en 596 nog de afgelopen 673 waren de 468 paarden Vijf 468 er in 2024 ranking

HorseTelex Rankings

maar paarden (58) veel grote vier dan 1,60m.-ranking, stamboeken met en de en worden de staat Westfalen plaats BWP, gewogen moment waar meegenomen, HorseTelex Op KWPN). van aan (in meer van paarden Zangersheide (Selle Ranking, Français, alleen kop wel alle dit beste genuanceerde de minder de prestaties de op op zes)

de oktober in Français in meeste (218) de er Zangersheide KWPN waren door 2026) actief afgelopen Selle aantallen (198) (198). (oktober en op – niveau (201), hoogste sport. het BWP’ers internationale 2025 In Gevolgd jaar het absolute

in Zangersheide Group grootste 1 de

het absolute de jaar sport, 705 grootste die in ook Selle (703). 778 en (1,50-1,60m.-niveau) in KWPN verleden 821 dichterbij. nog Het Group komt Zangersheide en ook Zangersheide internationale zo Français. de BWP’ers in in met de actief Z-geregistreerde Vorig dit gevolgd samen KWPN’ers, 1 Hier jaar paarden), In vaak KWPN meeste cijfers (780) SF-paarden, ís BWP steeds Group aantallen zagen er Selle (787 (783), 1: door had uit 725 paarden. Français paarden

2025 waren met maar buurt met in die cijfers komt SF-paarden, KWPN’ers de paarden. paarden 2.645 nog 2 is Group In paarden, door KWPN Z-paarden. grootste BWP het hier Zangersheide In 2.861 2.689, 2.767 en 2.692 2.434 de nog gevolgd zo: Selle ook 1.945 met met en (1,40-1,45m.) Français

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ontwikkelingen de springpaardenfokkerij Serie in

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