Z-veulenveiling: 119.000 euro voor Heartbreaker-zoon

De cijfers van de eerste avond van de Zangersheide Quality Auction zijn indrukwekkend. Van de 50 aangeboden veulens gingen er slechts vier onder de 10.000 euro weg, 30 veulens brachten 20.000 euro of meer op en daarvan werden er gisteren in Lanaken zeven voor 50.000 euro of meer afgeslagen. Veilingtopper met 119.000 euro werd Hummer 2000 Z (v. Heartbreaker), een halfbroer van Dominator Z. Een tweede zoon van de 30-jarige Heartbreaker bracht de op één na hoogste prijs op (76.000 euro).

Het lijkt er op alsof er steeds meer geld wordt geboden voor de echt bijzondere veulens. Vorig jaar werd er bijvoorbeeld ook een halfbroer van Dominator Z geveild in Lanaken. Toen was er 52.000 euro (daarmee veilingtopper) voor deze For Pleasure uit Cephale 2000 Z (v. Cassini I). Nu ging een Heartbreaker uit dezelfde merrie van Stud 2000 BVBA voor ruimschoots het dubbele over de toonbank.



Nog een Heartbreaker

De op één na hoogste prijs was ook voor een directe zoon van de 30-jarige Heartbreaker. Deze Harton vd Berghoeve Z (Heartbreaker x Diamant de Semilly) komt uit een zus van Electra van ’t Roosakker en werd afgeslagen voor 76.000 euro.



Zeven over de 50.000 euro

Naast deze twee Heartbreakers gingen nog vijf veulens over de 50.000 euro. Voor 66.000 euro werd Chacco Philerya VV (Chacco Blue uit Coriana van Klapscheut v. Darco) afgeslagen, 65.000 euro was er voor Castle Lady Darley Z (Carthago Z uit zus van Glock’s London), 64.000 euro voor Keila Falls DB Z (Kashmir van Schuttershof x Kannan), 56.000 euro voor Belleza Electra BK Z (Black Cera DK Z uit Electra van ’t Roosakker v. Carthago Z) en 50.000 euro voor King Leon Z (Kassander vh Roosakker x Cardento).



Bron: Horses.nl