Zangersheide icoon Levisto Z is niet meer

Eigenaresse Judy Ann Melchior heeft op haar instagram-account bekendgemaakt dat Zangersheide-icoon Levisto Z op 24-jarige leeftijd overleden is. De reden van het overlijden is niet bekend.

Levisto Z werd geboren in 1997 bij zijn fokker Klaus Peter Wiepert in Neuratjensdorf Duitsland. Léon Melchior kocht Levisto Z als zevenjarige voor zijn dochter Judy Ann. Een van de sportieve hoogtepunten was deelname in 2008 aan de Wereldbekerfinale springen in Göteborg (Zweden), waar de combinatie als 24ste eindigde.

Afscheid

In 2013 nam de sympathieke hengst, altijd een opvallende verschijning in de ring met zijn nooit gevlochten ‘wapperende’ manen, afscheid van de internationale springsport en kwam hij volledig beschikbaar voor de fokkerij. Levisto Z heeft diverse nakomelingen gegeven die op 1,60 m.-niveau springen.

‘My unicorn that made dreams come true’

Judy Ann schrijft: ‘A fairytale comes to an end.With pain in our hearts we say goodbye.. You will always be my special guy,my unicorn that made dreams come true. Forever thankful to have had you in my life. Untill we meet again my friend.. Shine bright my star!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Judy Ann Melchior (@judyann.melchior)

Video

Bekijk de video over Levisto Z in de Zangersheide hengstenpresentatie:

Bron: studbook Zangersheide