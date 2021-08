Zangersheide live: 47.000 euro voor Cornet Obolensky-zoon

Op de tweede Zangersheide Live Foal Auction, die afgelopen weekend werd gehouden op het Sentower Park in Opglabbeek, was Comme des Garcons Sa Z (v. Cornet Obolensky) de veilingtopper. Het hengstveulen uit VDL Groep Eureka (v. Chin Chin) bracht 47.000 euro op en gaat voor dat bedrag naar Belgische kopers.

In totaal werden er zaterdagavond 14 veulens geveild. De veulens leverden gemiddeld bijna 25.000 euro op.

Call Me Funky Z

Het tweede geld werd betaald voor de merrie Call Me Funky Z (v. Carabis Z), een veulen uit Christian Ahlmann’s voormalige GP-merrie Funke Van ’t Heike (v. Action Breaker). Call Me Funky Z blijft voor 40.000 euro in Belgische handen.

Twee keer 32.000 euro

Verder waren Adonix TS Z (v. Aganix Du Seigneur Z) en Cosmo Van De Broekkant (v. Canturano Z) erg gewild. Beide hengsten wisselden voor 32.000 euro van eigenaar. Adonix TS Z vertrekt naar Nederland, Cosmo Van De Broekkant gaat naar Poolse kopers.

Bron: Horses.nl / Zangersheide