Zangersheide online: 36.000 euro voor fokmerrie van Chacco-Blue

In de dinsdagavond afgesloten online veiling van Zangersheide voor fokmerries en embryo's leverde Charlotte du Reventon (Chacco-Blue x Carthago Z) het meeste geld op. Deze vijfjarige merrie uit een halfzus van Balou du Reventon werd voor 36.000 euro afgeslagen aan vaste Zangersheide-klant de heer AlAnbar en vertrekt naar Old Lodge Stud in Groot-Brittanië.