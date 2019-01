Zangersheide test voorlopig niet op WFFS

De grote jongens qua springhengsten zoals de VDL Stud, Team Nijhof en Paul Schockemöhle hebben ondertussen allemaal hun hengsten getest op WFFS en de resultaten daarvan bekend gemaakt. Eén grote naam ontbreekt aan dat lijstje: Zangersheide. En daar komt voorlopig ook geen verandering in. "Nee, wij gaan voorlopig niet testen", meldt directeur Tom Lemmens.

“Wij volgen de situatie op de voet op en zullen reageren als het nodig is. Op dit moment denk ik persoonlijk dat de hype extreem opgeklopt wordt; al dan niet georkestreerd door de industrie die zo veel mogelijk tests wil verkopen. Op dit moment hebben wij of één van onze dierenartsen geen weet van een geval van WFFS”, aldus Lemmens. Zowel Stoeterij Zangersheide als het gelijknamige stamboek kijken de WFFS-kat voorlopig nog even uit de boom.

België wacht af

België neemt sowieso een meer afwachtende houding aan ten aanzien van WFFS. Ook het BWP begint nog niet aan testen. “We hebben beslist om onze hengsten niet te laten testen. Uiteraard blijven wij het hele gebeuren wel op de voet volgen en dus kan ons beleid nog worden aangepast indien dat nodig zou zijn”, aldus stamboekvoorzitter Jozef Bauters onlangs in De Paardenkrant.

Verschillende Belgische hengstenhouders hebben inmiddels wel besloten om hun hengsten te laten testen, zoals bijvoorbeeld Stoeterij Van de Helle, Euro Horse en Stephex Stallions.

