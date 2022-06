Zes Friese sterren in Gaasterland, vier in Rottum

De KFPS locatiekeuring bij de familie Eppinga van Dekstation Gaasterland leverde voor zes Friese paarden een Ster op. Bij Stal Sibma in Rottum werden vier sterpredikaten uitgereikt dit weekend.

De vierjarige Guusje van de Gonda Ster (Markus 491 x Norbert 444) werd in Gaasterland opgenomen met Ster onder ander vanwege haar ‘opvallend goede stap’, lichtte Sabien Zwaga toe. ‘Ze heeft veel takt, is resoluut en met veel lichaamsgebruik.’ Guusje, voorgebracht door F.E-horses, staat goed in het rechthoekmodel, alhoewel ze wat hoogbeniger mocht, en heeft een goede bovenlijn. ‘In draf loopt ze mooi op eigen benen.’

Tien driejarigen, vier Ster

Van de tien driejarigen verdienden er vier een Ster met een tweede premie. In de eerste rubriek met driejarigen kwam Janke Ster (Wimer 461 x Mewes 438) op kop met een Ster tweede premie. De grootramige en hoogbenige Janke heeft veel uitstraling, is iets vroegrijp, en heeft royale hoeven. Ze stapt heel actief en laat veel vermogen, balans en souplesse in draf zien. De eerste drie merries in deze rubriek ontliepen elkaar niet veel. De tweede plaats was voor Loeki van de Anne Hoeve Ster (Tymen 503 x Norbert 444). Ze heeft een sierlijke belijning en verticale hals en mocht wat meer bespiering in de bovenlijn hebben. Ze heeft ruimte en takt in stap en veel souplesse in draf, waarbij ze met haar achterbeen wat meer mag doortreden. De derde Ster met een tweede premie was voor Lady Oet Oale Kloosterveen Ster (Tiede 501 x Brandus 345) die door F.E-horses werd voorgebracht. De rassige Lady mocht in de lendenen wat sterker en heeft droog beenwerk. Ze stapt voldoende ruim met een goed gebruik van het achterbeen, in haar draf mag ze haar voorbeen iets meer uitleggen.

Lyfke

In de tweede groep met driejarigen werd er een Ster met een tweede premie toegekend aan Lyfke aan de Bovenlanden (Tymen 503 x Jasper 366). Ze combineert een goede rasuitstraling met een goede bovenlijn en droog beenwerk. In stap is ze taktmatig en iets voorzichtig, zo gaf Sabien Zwaga aan. ‘In draf heeft ze souplesse, veel tact en balans in de wendingen, waarbij ze achter iets meer mag doortreden.’ In de rubriek met ruinen haalde de zesjarige Ane Tjerk van ’t Geerland Sport Ster (Beart 411 x Fridse 423) een Ster tweede premie. ‘Een ruin met veel uitstraling en veel behang’, complimenteerde Sabien Zwaga. ‘Hij is wat neerwaarts gebouwd en heeft goed beenwerk’ In de stap laat Ane Tjerk veel lengte en takt zien, de draf mag wat krachtiger.

Rottum

Het resultaat van de locatiekeuring bij Stal Sibma op zaterdag 18 juni: vier Sterren, waarvan één met een eerste premie. ‘Een kapitale merrie met veel statuur’, zo beschreef Sabien Zwaga merrie Zierda Tsjalina A.B. Ster AA (Alwin 469 x Bente 412). De langgelijnde Zierda Tsjalina is sterk gebouwd en breed in de lendenen, stapt kordaat en ruim, en plaatst in draf het achterbeen goed onder de massa. Hiermee haalde ze glansrijk een Ster met een eerste premie. Voor de zevenjarige Zierda Tsjalina was het drie keer is scheepsrecht. Nadat ze in 2018 als driejarige een derde premie kreeg, bleef deze score ook na twee keuringen staan. Na twee veulens van Teun 505 en Menne 496 reed ze begin 2022 een IBOP en kwam met 77,5 punten thuis, waaronder een 8 voor galop. Zierda Tsjalina komt uit stam 2 en is gefokt door Anneke Kuiper-Brouwer, de familie Schalkwijk uit Maarssen zijn de eigenaren.

Rassige zevenjarige Yfke

In de rubriek met vier jaar en oudere stamboekmerries werd nog een Ster gegeven. Yfke van de Hoogegeest Ster (Wybren 464 x Reinder 452) is een rassige zevenjarige merrie met een goede bovenlijn en rechtsachter een sprong die correcter mocht. Haar stap is ruim en taktmatig waarbij ze wat meer buiging in de sprong mag hebben. Yfke draaft op eigen benen en heeft een goed gebruik van het achterbeen. In de eerste groep driejarigen kwam Jente fan Stal Sibma op kop. Ze verdiende haar Ster dankzij haar ruime en taktmatige stap waarbij ze het voorbeen goed wegzet. ‘In draf was ze eerst wat strak, maar uiteindelijk maakte ze veel ruimte waarbij ze het voorbeen goed wegzet en een mooie buiging in het spronggewricht liet zien.’ In de tweede rubriek met driejarigen kwam Lys Tsjalina A.B. (Jouwe 485 x Bente 412), de halfzus van Zierda Tsjalina op kop. De grootramige Lys mocht in stap meer aansluiten en meer ruggebruik tonen in draf. Met haar opname in het stamboek en een derde premie heeft ze een vergelijkbare start als haar halfzus.

Ivo Ster met bluf

Op de voorlopig laatste locatiekeuring van dit seizoen wist de vierjarige hengst Ivo fan Panhuys Ster (Markus 491 x Haitse 425) ook een Ster te bemachtigen. ‘Hij is gezegend met veel behang’, aldus Sabien Zwaga. ‘In het kruis mag hij wat meer lengte hebben, maar in beweging waardeert hij zich op.’ In stap sloot Ivo steeds beter aan. ‘Toen hij zijn bluf in draf wat kwijtraakte liet hij zien schakelend vermogen te bezitten.’

Bron: Phryso.com