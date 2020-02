Zes Hannoveraanse fokkers spannen rechtszaak aan tegen bestuur Hannoveraner Verband

Na de beëindiging van de samenwerking met Dr. Werner Schade, de voormalige fokdirecteur en directeur van het Hannoveraner Verband, hebben zes leden geprobeerd om een ​​rechtszaak aan te spannen tegen het bestuur. De rechtbank heeft de rechtszaak afgewezen.

Dr. Rouven Seeberg, woordvoerder van de regionale rechtbank van Verden, zei dat de rechter de niet-ontvankelijkheid procedure heeft afgewezen. “Kortom, het ging erom dat het eenvoudige leden waren die het bestuursbesluit niet konden aanvallen,” zei Dr. Seeberg. Hij wilde echter niet uitweiden waarom dit zo is, omdat het oordeel van gisteren nog niet aan alle partijen is bezorgd.

Dr. Seeberg benadrukte ook dat het oordeel nog niet definitief is. De partijen hebben nu de mogelijkheid om contact op te nemen met de volgende hogere autoriteit. In dit geval is dat de regionale rechtbank van Celle.

Geen stemrecht

Vanwege het gerommel rondom Dr. Werner Schade’s ontslag werkten zes Hannoveraanse fokkers uit Nedersaksen en Noord-Rijnland-Westfalen samen om het bestuur aan te klagen. Ze werden vertegenwoordigd door paardenadvocaat Dr. Burkhard Oexmann. De advocaat was van mening dat de beslissing van het bestuur juridisch niet effectief was. De kostenverplichting zoals vastgelegd in de statuten van de vereniging was bijvoorbeeld geschonden. Verenigingsvoorzitter Hans-Henning von der Decken had ook geen stemrecht toen hij stemde vanwege vooringenomenheid. Zijn stem werd echter wel geteld.

Bron: St. Georg/Horses.nl