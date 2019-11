Zes nieuwe stamboekhengsten goedgekeurd bij KFPS

Na het eindexamen tuigen van het verrichtingsonderzoek van het KFPS zijn uiteindelijk zes nieuwe stamboekhengsten aangewezen. Daaronder twee zonen van Jouwe en een laagverwante zoon van Fabe 348.

De kersverse stamboekhengsten zijn:

Boet 516 (voorheen Bauke Ven) – (Jouwe 485 x Uldrik 457)

Arent 515 (voorheen Bouwe van Dijkstra State) – (Jouwe 485 x Haitse 425)

Auwert 514(voorheen Aise van het Donckse Hof) – (Jehannes 484 x Andries 415)

Wolter 513 (voorheen Zander) – (Fabe 348 x Karst 362)

Waander 512 (voorheen Zweitse fan Pier’s-Hiem) – (Loadewyk 430 x Beart 411)

Wibout 511 (voorheen Willem E fan de Iepene Hikke) – (Thorben 466 x Doeke 287)

Boet 516 (Jouwe 485 x Uldrik 457)

Bauke Ven, die voortaan als Boet 516 door het leven gaat, was de afgelopen tijd al de meest veelbelovende hengst van het verrichtingsonderzoek. Voor zijn zadelexamen kreeg de Jouwe-zoon al de meeste punten, namelijk 84,5 met daarbij een 9,0 voor de stap. In de menproef liep hij naar 87,5 en vandaag in de tuigproef naar 82,5 punten. De hengst is drager van het gen voor dwerggroei, een bekende erfelijke afwijking bij Friezen.

Wolter 513 (Fabe 348 x Karst 362)

Deze laagverwante halfbroer van Omer behaalde eerder 74 punten bij het zadelonderzoek. Dat is meestal niet genoeg om door te mogen naar het afsluitende tuig-examen maar Harry Draaijer, voorzitter van de hengstenkeuringsjury, zei bij die gelegenheid: “Deze hengst geven we graag een kans vanwege zijn aparte bloedvoering en de lage verwantschap, die ook nog eens vrij is van het veelvoorkomende Oege 267-bloed.” Vandaag haalde de hengst 79 punten in de tuigproef.

Bono haalt eindstreep niet

Van de zeven eindexamenkandidaten haalde er slechts één de eindstreep niet: Bono fan de Bokkefarm (Jehannes 484 x Norbert 444). Deze hengst had 77 punten in het rijdexamen en kreeg er 76 in de menproef en 79 in de tuigproef. De jury overhandigde hem naar verluidt toch geen dekbrevet omdat hij wat kort in de bovenlijn zou zijn. Hij kreeg een 6 voor souplesse in de tuigproef.

Bron: Horses.nl / Schweizer Friesen Pferden Verband / Phryso Magazine / Facebook