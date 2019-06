Zes nieuwe stermerries bij thuiskeuring Stal Hexagon

Bij de thuiskeuring op Stal Hexagon in Schore zijn zes merries ster geworden. Het gaat om twee merries die 80 punten voor exterieur kregen en vier merries die het sportpredicaat al op zak hadden. In totaal werden 18 merries voorgesteld, 16 merries scoorden 70 punten of hoger voor het exterieur.

De nieuwe stermerries zijn:

Kapriola SP (Blue Hors Zack x Gribaldi), 2015

Joliemanda (Etoile x Westpoint), 2014

Godinde (Totilas x Hexagon’s Louisville), 2011

Glamourella (Totilas x Hexagon’s Louisville), 2011

Graciamanda (Wonderboy x Rubiquil), 2011

Uraya (Jetset-D x Flemmingh), 2001

‘Goed rechthoeksmodel’

De vierjarige Kapriola SP (Blue Hors Zack uit Raola ster pref d-oc van Gribaldi, fokkers P.A. Priester en J.J. Bakker uit Kortgene) en de vijfjarige Joliemanda (Etoile uit Fila Manda elite sport-dres d-oc van Westpoint, fokker Libro Sporthorse uit Stad aan ’t Haringvliet) kregen beide 80 punten voor het exterieur en waren daarmee de hoogst scorende merries van de dag.

“Kapriola SP is een rassige, goed ontwikkelde merrie van 1.73m met een goede bovenlijn, veel uitstraling en heel correct gesteld fundament. Ze staat daarbij goed in het rechthoeksmodel” aldus inspecteur Petro Trommelen. De Etoile-dochter Joliemanda komt uit dezelfde moeder als de KWPN-goedgekeurde hengst Kaygo (v.Capri Sonne Jr.) en overtuigde zowel met haar exterieur als bewegingsvorm op het straatje. “Joliemanda is een hele moderne dressuurmerrie die goed in het rechthoeksmodel staat, een goede bovenlijn en correct fundament heeft. Voor zowel haar goede stap als draf konden we haar ook 80 punten geven.”

Sportmerries

Daarnaast waren er drie achtjarige merries met allen het sportpredicaat op zak. Deze merries konden allen direct bevorderd worden tot stermerrie. Allereerst de zelfgefokte Godinde (Totilas uit Zodinde van Hexagon’s Louisville), die 75 punten voor exterieur kreeg en uitgebracht wordt in de Lichte Tour. “Dit is een ruim voldoende ontwikkelde merrie met veel uitstraling. Ze staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel, heeft een correct gesteld voor- en achterbeen en goede voeten.”

Ook de Totilas-dochter Glamourella (uit Wonderella van Hexagon’s Louisville) komt uit de eigen fokkerij van Stal Hexagon. Deze merrie wordt in het Z2 uitgebracht en kreeg 70 punten voor exterieur. “Glamourella is een ruim voldoende ontwikkelde merrie met correct fundament. Voor hogere punten zou ze iets meer uitstraling mogen hebben.”

Tot slot de Wonderboy-dochter Graciamanda (uit Ushimanda keur IBOP-dres sport-dres prest van Rubiquil), ook uit de eigen fokkerij. “Deze merrie wordt uitgebracht in het ZZ-Zwaar en is ruim voldoende ontwikkeld. Ze heeft een correcte bovenlijn en zou iets meer front mogen hebben.” Ook deze merrie kreeg 70 punten voor exterieur.

Daarnaast werd de enige merrie die niet van Stal Hexagon is, ook opgewaardeerd tot stermerrie. Deze 18-jarige Uraya sport-dres (Jetset-D uit Reine keur sport-dres van Flemmingh, fokker P.J. Westveer uit Kapelle) van H.A.M. de Bruine uit Kapelle was al eerder in het stamboek opgenomen en liet zien zich nog goed bewaard te hebben. Deze ruim voldoende ontwikkelde merrie is Z2-geklasseerd en kreeg nu 70 punten voor exterieur.

Bron: KWPN / Horses.nl