Zes tienen voor For Romance I-hengstveulen

Het was vooral For Romance I die opviel met zijn nafok. Bij de hengstveulens verdiende zijn zoon uit de Elfensage (De Niro x His Highness) het zilver in het Lodbergener Championat. Het brons viel ten deel aan twee veulens, een Frascino x Rohdiamant en een Sensation x Contendro I.

Merrieveulens

Bij de merrieveulens ging het kampioenslint eveneens naar een dochter van For Romance I, nu uit een merrie van Pik Labionics x Goldlack. De hengst tekende ook voor het vaderschap van de reservekampioene uit een Floriscount x Licoto-merrie en de nummer drie uit een Londontime x Wenckstern-merrie.

Uitslag hengstveulens.

Uitslag merrieveulens.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl