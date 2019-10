Zeven Friese hengsten door naar tweede gedeelte CO

Bij de eindbeoordeling in de discipline rijpaard is de helft van de nog veertien deelnemende Friese hengsten aangewezen voor het tweede deel van het verrichtingsonderzoek. Het best scorende paard was de driejarige Bauke Ven, een Jouwe x Uldrik die in totaal 84,5 punten scoorde, met een 9 voor de stap.

Er zijn in totaal vier driejarige en drie vierjarige hengsten uitgekozen. Zij gaan nu verder met de aangespannen disciplines; het mennen en tuigen. Eén hengst wordt later beoordeeld.

Jouwe en Jehannes

Jouwe 485 en Jehannes 484 hebben ieder nog twee nakomelingen in de race. Het is het eerste jaar dat hun zonen in het CO lopen.

Naast Bauke Ven zijn de overige zes hengsten die verder mogen:

Willem E van de Iepene Hikke (Thorben x Doeke) – 82,5 punten

Bouwe van Dijkstra State (Jouwe x Haitse) – 81,0 punten

Aise van het Donkse Hof (Jehannes x Andries) – 81,0 punten

Zweitse fan Pier’s-Hiem (Loadewyk x Beart) – 78,0 punten

Bono fan ‘e Bokkefarm (Jehannes x Norbert) – 77,0 punten

Zander (Fabe x Karst) – 73,0 punten

Age-stam

Hoewel enkele hengsten hogere punten scoorden dan Zander, gaat deze hengst waarschijnlijk mee vanwege zijn lage verwantschap en wortels in de Age-stam van het stamboek. Deze kleine stam is uiterst belangrijk voor de bloedspreiding en hengsten uit deze stam zijn geschikte partners voor veel goede Friese merries uit de grotere stammen.

Het Centraal Onderzoek begon op 10 september met 23 hengsten, maar er vielen er al eerder een aantal af.

Bron: Horses.nl / Phryso.com