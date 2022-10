Zeven Overijsselse paarden met sportpredicaat ontvangen ook sterpredicaat

Vanwege een groot aantal aanmeldingen werd de thuiskeuring in Overijssel met een dag uitgebreid. Inspecteur Marcel Beukers kon aan zeven paarden het sterpredicaat toekennen. Marcel Beukers kreeg een twintigtal paarden te beoordelen. Zeven paarden met het sportpredicaat gaan sinds deze thuiskeuring door het leven als stermerrie of sterruin.

De Damiro-dochter Bellevue (uit Violanca stb van Riverman, fokker J. Arisse uit Kapel Avezaath) van S. Rasenberg uit Lemele heeft het sportpredicaat in zowel de spring- als samengestelde richting gehaald. Op 16-jarige leeftijd werd zij nu ster met 70 punten voor exterieur. “Dit is een voldoende langgelijnde bloedmerrie, met hard fundament. Ze was nu iets arm in de bespiering, kan goed stappen en ze liet een voldoende draf zien op het straatje.”

Ook 75 voor Beau

Met dezelfde punten werd Beau sport-spr (Manhattan uit O’Lillie stb van Glennridge, fokker Dhr. Hetterscheidt uit Aalten) van W.D. Kloosterman uit Nieuwleusen ster. “Deze 1.30m-geklasseerde merrie is wat klassiek van type en voldoende correct gebouwd, waarbij ze iets strak op de lendenen is.”

1.30m-merrie Crazaygirl G

Ook de 1.30m-springende Crazygirl G sport-spr (Verdi uit Violet G stb van Heartbreaker, fokker M.G.M. Gerner uit Marienheem) van H. van der Ploeg uit Raalte werd ster met 70 punten voor exterieur. “Dit is een echte Verdi-merrie om te zien. Met haar 1.62m zou ze meer ontwikkeld mogen zijn maar ze beschikt wel over genoeg lengte in het lichaam en ze heeft een gemakkelijke manier van bewegen”, vertelt Marcel Beukers.

75 punten voor Lilly of the Valley

De vierde ster-verklaarde sportmerrie is de Z2-geklasseerde Lilly of the Valley (Fürst William uit Ritmisch elite sport-dres D-OC van Flemmingh) van fokker P.B. Grondman en mede-geregistreerde M. Terhurne uit Haaksbergen. “Deze aansprekende, zesjarige merrie staat voldoende in het rechthoeksmodel en beschikt over een mooi front en gemakkelijke manier van bewegen.” Voor het exterieur kreeg deze merrie 75 punten.

Escapa ook 75 punten

Ook de Z2-geklasseerde Escapa (Sandreo uit Kelly stb sport-dres van Cavalier, fokkers H.S. Huisman uit Ommen en S.J. Polman uit Giethmen) van Proride Holding uit Zwolle werd via de thuiskeuring ster met 75 punten. “Deze langgelijnde merrie heeft veel front, een goede bovenlijn en fijne manier van bewegen op het straatje.”

Jiva BST ppgewaardeerd

Opgewaardeerd naar 70 punten werd de stamboek sport-merrie Jiva BST (Romanov Blue Hors uit Tropical Night ster prest van Flemmingh) van fokker S.I. Bons uit Dalmsholte. “Dit is een langgelijnde merrie die iets arm bespierd is in de bovenlijn en een goede halsvorm heeft. Ze straalt bloed uit en heeft een sportmodel, dat in combinatie met haar sportpredicaat heeft ervoor gezorgd dat ook zij nu als stermerrie bestempeld staat.”

Z2-ruin Kandanz

Tot slot werd de zevenjarige ruin Kadanz (Governor uit Zitina elite IBOP-dres PROK van Painted Black, fokker J. van Barneveld uit Lattrop-Breklenkamp) van mede-fokker W. Luttikhuis uit Lattrop-Breklenkamp ster. “Deze ruin heeft inmiddels 17 winstpunten in het Z2 en is met zijn 1.79m royaal ontwikkeld. Hij heeft veel front en staat goed in het rechthoeksmodel. Op het straatje mag zijn stap wat meer ruimte hebben, maar zijn draf was overtuigend met veel souplesse en een goed voorbeengebruik. Dus daar kreeg hij 80 punten voor.”

Bron KWPN