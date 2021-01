Zevenjarige dressuurhengsten demonstreren talent in online showrubriek

Een deel van de zevenjarige dressuurhengsten zou eigenlijk hun opwachting maken op het WK Jonge Dressuurpaarden. Dat verhaal is bekend, door corona ging er vrijwel geen evenement door, waaronder ook het geschrapte WK in Verden. Toch kunnen de dressuurliefhebbers de hengsten uit de J-jaargang na lange tijd weer zien op de KWPN Hengstenkeuring. In een vooraf opgenomen showblok komen acht hengsten in actie.