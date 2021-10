André Hascher nieuwe voorzitter ZfdP

Het Zuchtverband für deutsche Pferde heeft op de leden- en afgevaardigdenvergadering in Giessen een nieuw bestuur gekozen. Zittend voorzitter Eckhart Ohnweiler kreeg minder stemmen (13) dan zijn tegenstander André Hascher (26). Hascher heeft een advocatenkantoor in Darmstadt en heeft zich gespecialiseerd in hippisch recht.