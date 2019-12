HK ZfdP: Bonte Cadeau Noir publiekslieveling, Fürst Jazz levert kampioen

De ZfdP-keuring in Kreuth leverde zes dressuurhengsten en acht springhengsten een dekbrevet op. De KWPN-gefokte Fürst Jazz leverde met Fürst Fabelhaft (mv. L'Espoir) de dressuurkampioen en bij de springhengsten stond een naamloze Cornet Obolensky x Coronino bovenaan. De publiekslieveling was een andere hengst: de als beste ZfdP-hengst aangewezen Classico Deluxe C (Cadeau Noir x Blickpunkt). En dat heeft ook met zijn kleur te maken.

Nederlands succes was er ook nog in Kreuth: Sparta (Sir Heinrich x Diamond Hit) van Reesink Horses werd geprimeerd en een tweede hengst van Reesink werd goedgekeurd: Fortnite (Franziskus x De Niro). De andere goedgekeurde dressuurhengsten zijn de door Björn Nagel gefokte Totilas uit de springmerrie Alice III (v. Canturo) die in mede-eigendom is van Ann-Kathrin Linsenhoff en Babtiste (Benicio x Dollmann) van Mathieu Beckmann.

Springhengsten

Bij de springhengsten ontving alleen de Cornet x Coronino een premie en daarmee werd hij ook automatisch tot kampioen uitgeroepen. Zeven andere hengsten ontvingen een dekbrevet. Daaronder de door J.H.W. Winkelmolen gefokte Ermont Z (Erco van ’t Roosakker x Quality Time), die vorig jaar bij het KWPN in de eerste bezichtiging bleef staan. Verder werden een naamloze Balounito x Clarimo, Cat Balou (Baloutelli x Cassandro II), Chili Billy (Cador x Gracieux), Cimbalou (Casall x Lavaletto), Frederico Fellini RD (For Pleasure x Albatros), Lausitzer junior (Lausitzer x Lehnbach) en een naamloze Quite Rubin x Embassy I.

Volledige uitslag

Bron: Horses.nl