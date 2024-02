KWPN-gefokte Fontaine TN-zoon Royal Albert H kampioen ZfdP

De door A. Hendriksen uit Bennekom gefokte KWPN-hengst Royal Albert H (Fontaine TN x Geniaal x Uphill x Jazz) van Arthur Verbroekken uit St. Anthonis is afgelopen weekend in Darmstadt gehuldigd als kampioen van de keuring. Verbroekken kreeg ook nog de door N.V. De Nethe uit Mol (België) Pablo Escobar Damco (v. Kjento) goedgekeurd. In totaal werden zes hengsten goedgekeurd.

“De Nederlandse hengst maakte vooral indruk met zijn sterke fundament en bewegingstechniek in alle drie de basisgangen. Vooral de stap was van bijzondere kwaliteit”, aldus het stamboek over de hengst van Arthur Verbroekken.

Verbroekken kreeg naast de twee dressuurhengsten ook nog een springhengst goedgekeurd: Unique (United Way x Clever Boy).

Goedgekeurde hengsten

In totaal werden elf rijpaardhengsten opgegeven voor de keuring, negen daarvan verschenen en zes werden goedgekeurd. Naast de twee Nederlandse dressuurhengsten waren dat Besser spät als nie (Best Buddy x Schwarzgold) en Dynamic Dancer (Dynamic Dream x Escolar).

Naast de springhengst van Verbroekken werd ook nog Cornianto (Corniolo x Canton) goedgekeurd.

Uitslag

Bron: Horses.nl