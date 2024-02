Stamboek ZfdP begint uitsluitingsprocedure tegen Dressurstall Sandbrink GmbH

Op één van de door Adam Steffens gepubliceerde video's van de mishandeling van paarden op stal bij Cesar Parra zijn de Duitse paardenhandelaren Stefan Sandbrink en zijn vrouw Kerstin Klieber, die samen Dressurstall Sandbrink runnen, duidelijk herkenbaar in beeld. Het Duitse stamboek ZfdP is om die reden een uitsluitingsprocedure begonnen.

Andre Hascher, voorzitter van het ZfdP, schrijft in een persbericht: “Schokkende video’s uit de VS, verspreid via sociale media, laten zien hoe Cesar Parra paarden mishandelt, martelt met hulpteugels en ze slaat.”

Stefan Sandbrink en Kerstin Klieber

“Op één van de video’s is ook te zien dat hij wordt ondersteund door Stefan Sandbrink, die het paard van de grond houdt, dat de ruiter met slofteugels vasthoudt, en haar instructies geeft, terwijl Dr. Cesar Parra wordt gedurende enkele minuten van onderaf op het paard inslaat.”

“Ook beangstigend is de rol van Dr. Kerstin Klieber, zakenpartner van Stefan Sandbrink, die aan de bakrand staat en deze dierenmishandeling steunt met welwillende woorden van buitenaf.”

Dressurstall Sandbrink GmbH

“Stefan Sandbrink en dr. Kerstin Klieber zijn de namen achter Dressurstall Sandbrink GmbH, lid van het ZfdP. Het ZfdP staat voor voor liberale waarden, in het bijzonder voor diervriendelijk gedrag, en ziet zichzelf als onderdeel van een leidende cultuur gericht op dierenwelzijn. Het gedrag dat op de videobeelden te zien is, is in strijd met onze statuten.”

Uitsluiting

“Om deze reden heb ik, André Hascher, in mijn rol als voorzitter van het bestuur en lid van het ZfdP – onmiddellijk nadat deze dierenmishandeling bekend werd – de aanvraag ingediend tot uitsluiting van Dressurstall Sandbrink GmbH uit ons stamboek.”

“Na uitgebreide discussie binnen het bestuur werd de aanvraag unaniem goedgekeurd. Dit betekent dat nu de procedure is gestart om alle lidmaatschapsrechten van Dressurstall Sandbrink GmbH in te trekken en ze dus in de toekomst uit te sluiten van onze evenementen. De volgens de statuten te raadplegen commissies worden gehoord en het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld zich over de kwestie uit te spreken.”

Bron: ZfdP