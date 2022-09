Zinelord levert kampioen eventingveulens op Nationale veulenkeuring Putten

De nationale veulenkeuring eventing is gewonnen door Zinestar VW (v. Zinelord) van Yvonne te Vaanholt en Raymond Wolthuis. De juryleden Kees van den Oetelaar en Marc van der Beken benoemden het beste hengstveulen tot de terechte algemeen kampioen op donderdagavond in Putten.

Jurylid Kees van den Oetelaar licht toe: ”Een mooi stel goede veulens. Kijk, je kunt op elk veulen in een keuring wel ergens iets van vinden maar ik ben graag positief. En dat was de stemming ook. De kampioen vonden we een heel mooi veulen, chique, goed bewegen ook, een terechte kampioen. Bij de merrieveulens hadden we ook een mooi veulen op kop, ze mocht misschien iets meer conditie hebben. En wat opviel was dat Moreno Grove goede veulens had, die hengst drukt goed zijn stempel, ze lijken allemaal op elkaar.”

Voortbestaan van de eventingsport

Marc van der Beken was het daarmee eens: ‘’Een heel fijn initiatief blijft het, een meerwaarde in het totale landschap van keuringen en veilingen. Ik ben zelf bezig in België om dat van de grond te krijgen en ik steun absoluut het initiatief van René van der Leest. Laten we niet vergeten: de eventingsport is een Olympische discipline, dat vereist de nodige aandacht. Eigenlijk is het heel bizar dat eventing het allerkleinste broertje is. Je hebt geen eventingsport zonder paarden, hoe atletischer het paard, hoe beter het gefokt is, hoe veiliger is de sport. Een gerichte fokkerij vind ik niet een onbelangrijk gegeven voor het voortbestaan van de eventingsport.”

Zinestar VW ‘nadert perfectie’

Marc van der Beken was lyrisch over het winnende hengstveulen: ‘’Ik loop al heel wat jaren mee maar dit is het benaderen van de perfectie. Vader Zinelord is heel jong, uit de Guidam-lijn, een KWPN-bloedlijn die naar Hannover gegaan is, en nu een jonge hengst die bij VDL fokt. Met Stakkato en Calido erachter. Echt een van de beste veulens die ik in gans mijn leven ooit gezien heb. Niet als eventingfanaat maar meer in het algemeen. Beweging, geïnteresseerd maar niet angstig, we hebben dat ook uitgelegd aan het publiek. Echt gemaakt voor eventing, wat we niet direct dachten van het papier. Als je met zó’n veulen naar een veiling gaat…tja, het is een topveulen.’’

Love Connect levert beste merrieveulen

‘‘Het beste merrieveulen toonde zich goed, exterieurmatig kon ze wat beter, maar de beweging en presentatie waren heel goed. In de overkamp met het hengstveulen moest ze het uiteindelijk toch afleggen. Wel een compleet merrieveulen, met mooi beenwerk, correct, heel lange, soepele hals, veel souplesse, ze verraadde snelheid, een veulen met een mooie presentatie.’’

Top drie

Merrieveulens

1. Sabrina (Love Connects x Albaran) – Ellen Huitema en Henk Cornello

2. Salina Grove B (Moreno Grove x Saffier) – Familie Boonzaaijer

3. Kasanova’s Courage Dutch Es (Kasanova de la Pomme x Nabab de Reve) – Dutch Eventing Stables

Hengstveulens

1. Zinestar VW (Zinelord VDL x Stakkato) – Yvonne te Vaanholt en Raymond Wolthuis

2. Lou Lou vh Buiten-land (Moreno Grove x Odermus R) – René van der Leest

3. Twilight Dutch Es (Moreno Grove x Tygo) – Jan-Willem Pleijzier

Bron: persbericht