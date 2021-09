Zinelord VDL beste springpaard in 14-dagentest Adelheidsdorf

Bij de 14-dagen verrichtingstest in Adelheidsdorf kwam Zinelord VDL (Zinedream x Lordanos) van VDL Stud in Bears als beste springpaard uit de bus. De bij het DSP goedgekeurde hengst kreeg een gemiddelde van 8,83 punten voor het springen. Bundeschampionatsfinalist St. Athletique (St. Schufro x Hofrat) was met 8.66 het beste dressuurpaard.

In januari werd Zinelord VDL in Neustadt-Dosse door het DSP goedgekeurd en was een van de vier premiehengsten. Op de veertiendaagse verrichtingstest in Adelheidsdorf viel de hengst opnieuw op door zijn geweldige springkwaliteiten. Voor het springen kreeg de zoon van Zinedream een 9,5, voor zijn typt, karakter en werkwilligheid kreeg hij een 9. Met 8,83 was hij het beste springpaard.

St. Athletique beste dressuurpaard

Het beste resultaat bij de dressuurhengsten werd behaald door de zwartbruine hengst St. Athletique. De Hannoveraan verdiende de punten door zijn goede basisgangen. Voor de draf kreeg hij een 9, voor de galop een 8,5 en voor de stap een 8. Daarnaast waren er 9-ens voor rittigkeit, type, karakter en werkwilligheid. Het totaal voor de zoon van Blue Hors St. Schufro kwam 8,66.

Drie keer totaal gemiddelde van 8,2

Drie hengsten behaalden de hoogste totaalscore van het verrichtingsexamen. De Westfalen Bailando Royal (Balounito x Pontifex) en Cezanne (Comme le Pere x Quidamo) en de Hannoveraan Kataro (Karajan x Perigueux) kregen 8,2. De Comme le Pere-zoon Cezanne scoorde niet alleen hoog op zijn springonderdelen (8,80), maar ook als dressuurpaard scoorde hij hoog (7,43).

Kataro veelzijdig

Met een 7,8 voor de dressuuronderdelen en een gemiddelde van 8,45 voor het springen bewees de Hannoveraan Kataro zijn veelzijdigheid. Ook de Westfaler Bailando Royal kwam met totaal gemiddelde van 8,2 bij de beste drie. Hij scoorde 8,60 als springpaard en 7,33 als dressuurpaard.

Maigret van de Watermolen

Maigret van der Watermolen (Daily Diamond x Johnson), door eigenaar Jan Greve gefokt uit een halfzus van Scandic, deed begin van de maand al goede zaken in de sporttest in Münster-Handorf. De hengst scoorde daar een 8,10 gemiddeld. In de de 14-dagen test scoorde hij opnieuw boven de 8. Nu werd het een 8,09 voor zijn aanleg als dressuurpaard.

KWPN gefokte Nikan’s Diamond

De prijstopper (30.000 euro) van de Limburgse Veulenveiling van 2018, Nikan’s Diamond (Kannan x Indoctro), scoorde ook goed. Als springpaard kreeg de jonge Kannan 8,35 en met een totaal van 8,08 behoorde hij bij de beste allrounders.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Pferd Aktuell