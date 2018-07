Zoom, Quantensprung en Dallas VDL leveren Duitse veulenkampioenen

Met een topscore van 102,6 punten kwam een veulen uit de eerste jaargang van Zoom aan kop bij de hengstveulens op het Duitse veulenkampioenschap in Lienen. Bij de merrieveulens was dat zelfde puntentotaal er voor de kampioene van Quantensprung. In de Goldfever-ring, de keuring voor springgefokte veulens, was de hoogste eer voor een merrieveulen van Dallas VDL en een hengstveulen van Balou du Rouet. Datzelfde veulen werd tussen de dressuurhengstveulens tweede.