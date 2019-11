Zoon van Bon Coeur wint 35-dagen test Denemarken

Alle 17 hengsten die examen deden bij de Deense 35-dagen test zijn geslaagd en mogen door naar de Deense Hengstenkeuring, die in maart 2020 in Herning plaatsvindt. Drie hengsten behaalden een topscore hoger dan 900 punten. De beste hengst was Atterupgaards Barcelo (v. Bon Coeur), die 914,5 punten scoorde en voor vrijwel alle onderdelen een 9 of 9,5 kreeg. De hengst is in eigendom van Atterupgaard en Helgstrand Dressage en werd gefokt door Kristine Munch Nielsen.