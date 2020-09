Zoon Weihegold OLD naar hengstenkeuring Oldenburger Verband

Opnieuw gaat een zoon van Isabell Werths Grand Prix-paard Weihegold OLD naar de voorselectie van de hengstenkeuring van het Oldenburger Verband. Terwijl Weihegold op het Duitse kampioenschap de Grand Prix al weer heeft gewonnen, wordt haar Vitalis-zoon Weihtalis klaar gemaakt voor de keuring over een maand. Fokster Christine Arns-Krogmann plaatste een filmpje van de hengst als veulen.

Uit Weihegold fokte eigenaresse Christine Arns-Krogmann al een rits nakomelingen. Uit de meer dan tien kinderen zijn inmiddels twee hengsten goedgekeurd waarvan de Totilas-zoon Total Hope OLD de bekendste is. Onlangs debuteerde de hengst onder Isabel Freese in de Grand Prix met een topscore van ruim 76%. Ook Sir Weihbach (v. Sir Donnerhall) is goedgekeurd in Duitsland. Deze hengst loopt inmiddels Prix St. Georges en is in Belgisch bezit.

Weihtalis

Op de aanstaande hengstenkeuring van het Oldenburger Verband wordt opnieuw een zoon van de beroemde merrie voorgesteld, de Vitalis-zoon Weihtalis. De donkere voshengst is in het bezit van de Amerikaanse Nancy Gooding.

Fokker Christine Arns-Krogmann publiceerde een filmpje van de hengst als veulentje.

Bron Dressprod.com/Horses.nl