Zoon Wereldkampioene Woodlander Farouche ter dekking bij Landgestüt Celle

Woodlander Wild Child (Wavavoom x Fürst Heinrich) staat komend jaar ter dekking bij Landgestüt Celle. De hengst is een achtjarige zoon van tweevoudig Wereldkampioene Woodlander Farouche. Hoewel de hengst voornamelijk voor de fokkerij werd ingezet bij zijn Britse eigenaresse Lynne Crowden, leverde hij dit jaar al twee verrichtingstoppers in Duitsland.

In april dit jaar liep de vierjarige Wicked Game Woodlander (mv. St. Moritz) naar gemiddeld een 8,6 in de 14-daagse Hengstleistungsprüfung in München-Riem en kreeg zelfs een 9,08 voor de dressuuronderdelen. Een week later was diens halfbroer Wild Love Woodlander (mv. For Compliment) met een 8,58 de beste dressuurhengst in Neustadt-Dosse.

Sportgenen

Die prestaties hebben als gevolg dat Wild Child zijn stal op Britse bodem volgend jaar inruilt voor eentje bij Landgestüt Celle. De appel valt overigens niet ver van de boom. Moeder Farouche was onder Michael Eilberg één van Groot-Brittannië’s veelbelovendste paarden, maar een blessure gooide roet in het eten en de merrie wordt nu ingezet voor de fokkerij. Haar moeder Woodlander Dornröschen liep internationaal Grand Prix onder Eilberg.

Bron: Horses.nl/Equitaris