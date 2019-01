Zweedse stoeterij Flyinge organiseert sinds jaren weer hengstenshow

Enkele van 's werelds meest vooraanstaande hengsten uit de stallen van Andreas Helgstrand en Paul Schockemöhle zullen binnenkort te zien zijn op de hengstenshow van de stoeterij Flyinge. Het is alweer een aantal jaren geleden dat Flyinge voor het laatst een hengstenshow organiseerde.

De stoeterij werd afgelopen jaren getroffen door veel pech; een faillissement, een brand en een uitbraak van Rhino. Nu lijkt het tij gekeerd en organiseert Flyinge sinds lange tijd weer een hengstenshow. “Het is heel leuk dat we hier bij Flyinge een aantal aantrekkelijke en populaire hengsten kunnen laten zien” zegt Helena Torstensson, verantwoordelijk voor PS Flyinge & Partners, in een persbericht.

Samenwerking met Schockemöhle

In de zomer van 2011 ging Paul Schockemöhle een samenwerking aan met Flyinge, dat destijds met grote financiële problemen kampte. Daarnaast besloot Schockemöhle in 2018 ook samen te gaan werken met Andreas Helgstrand. Hiermee krijgen Zweedse fokkers nu de kans om een groot aantal topdekhengsten niet alleen op video, maar ook in het echt te zien.

Welke hengsten op de show te zien zullen zijn wordt pas later bekend gemaakt, maar volgens Helena Torstensson belooft het een mix te worden van zowel jonge als oudere hengsten van het allerhoogste niveau. Na afloop van de show krijgt het publiek ook de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de stallen.

Team Helgstrand

De Zweedse vertegenwoordiger namens Team Helgstrand is Tobias Hansson van stoeterij Västra Hoby Stuteri. Samen met het team van Helgstrand Dressage zal Hansson daarom de coördinatie van de hengstenshow op zich nemen.”We hebben een paar jaar een kleine pauze gehad met onze hengsten, maar nu hebben we weer de kans om de hengsten te tonen voordat het dekseizoen begint”, zegt Helena Torstensson.

Bron: Horses.nl/Ridsport