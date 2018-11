Zwindersche arabier Erogant wint prestigeuze prijs in Aken

Op één van de grootste shows voor het Arabisch volbloed paard, de All Nations Cup in Aken, won de door Jan van Duyvenbode uit Zwinderen gefokte Erogant de gouden titel.

Dit was echter niet de eerste titel van Erogant. Deze zomer behaalde de Arabier op het Novice niveau van het Westernrijden het kampioenschap in de onderdelen Pleasure en Horsemanship. Later op het nationaal kampioenschap op het Master niveau werd Erogant met zijn trainster, Monica van Duyvenbode, reserve kampioen. Het duo werd ook geselecteerd voor het Europees kampioenschap en werd daar zesde.

Bekijk hier heel het interview met fokker en eigenaar Jan van Duyvenbode.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Coevordenhuisaanhuis