Gezocht: freelance redactietoppers voor Horses.nl

Volg je het hippische nieuws op de voet en kun je ook nog eens goed schrijven? Dan zijn wij op zoek naar jou! Er is ruimte voor meerdere enthousiaste medewerkers die ons freelanceteam komen versterken. Een ideale, flexibele bijbaan voor studenten journalistiek/paardenhouderij of paardenliefhebbers met schrijfervaring.

Zeven dagen per week, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, zijn freelancers in de weer om het laatste paardennieuws te delen via Horses.nl. Om ons team verder uit te breiden zijn we op zoek naar een aantal nieuwe, gemotiveerde paardensportliefhebbers die het liefst als eerste op de hoogte zijn.

Functie-omschrijving

Wanneer: In overleg.

Taken: (telefonisch) interviews afnemen, schrijven en plaatsen nieuwsberichten, publiceren fotoseries en video’s.

Hoe vaak: afhankelijk van je inzetbaarheid enkele dagdelen tot meerdere volledige dagen per week of maand.

Functie-eisen

HBO werk- en denkniveau;

Uitgebreide kennis van de paardensport en –fokkerij;

Algemene paardenkennis;

Ervaring met social media;

Ervaring met schrijven;

Bij voorkeur ervaring met WordPress.

Locatie

Je werkt vanuit huis.

Doorgroeimogelijkheden

Afhankelijk van interesse en talent zijn er doorgroeimogelijkheden richting andere titels van Eisma Horsesmedia (Paardenkrant, Bit, Paardenkrant Extra en Dressuur).

Ben jij de medewerker die wij zoeken?

Stuur een mail met je motivatie en gegevens naar [email protected] Graag tot snel!