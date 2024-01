Horses introduceert podcast ‘De week van Horses’: Mirjam Hommes en Rick Helmink nemen de week door

Horses introduceert een nieuwe wekelijkse podcast met de toepasselijke naam 'De week van Horses'. In deze nieuwe (en gratis!) podcast kijken we elke week terug op de bijzonderheden van de afgelopen week in de sport en fokkerij. Daarnaast nemen we u mee in wat ons verder opviel in paardenland én kijken we even wat er in de Paardenkrant staat deze week. In deze eerste editie neemt presentatrice Mirjam Hommes de week door met Horses-chef Rick Helmink.