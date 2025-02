Horses Podcast: De wolf in paardenland

Bijna dagelijks zijn wolven in het nieuws en houden ze de gemoederen bezig. Ook paardenhouders maken zich grote zorgen, bleek uit de enquête die we hielden onder ruim twee duizend lezers van Horses.nl. Die zorgen betreffen niet alleen over hun paarden in de wei, maar gaan ook over bijvoorbeeld buitenrijden en wandelen met de hond.

Horses.nl organiseerde een webinar over de wolf, waarin wolvenconsulent Johan Wesselink van alles vertelde over wolfwerende rasters, de nieuwste inzichten in wat wel en niet werkt en innovaties. Daarnaast vertelde BBB-gedeputeerde Harold Zoet over de stappen die de politiek op provinciaal en nationaal niveau momenteel aan het zetten is om beheer van de wolf beter mogelijk te maken.

Om de vragen over wolvengedrag die bij veel lezers van Horses bleken te leven te beantwoorden, sprak presentator Mirjam Hommes bovendien met ecoloog en wolvenexpert Erwin van Maanen. Dat gesprek, waarin het onder meer gaat over de wolf in dichtbevolkt gebied en buitenrijden met paarden, hoor je in deze podcast.

Wat is De Horses Podcast?

In deze podcast van Horses.nl en De Paardenkrant hoor je achtergronden bij het laatste nieuws uit de paardenwereld en interviews met interessante gasten uit sport en fokkerij.

Hieronder de inhoud van deze aflevering.

De Horses Podcast – Aflevering 2, 2025:

00:00 Interview met ecoloog Erwin van Maanen over wolvengedrag

22:25 Horses Headlines, heb je nog wat gemist?

23:15 Wordt Verwacht

