Horses podcast: Nabeschouwing NK Dressuur en vooruitblik EK Crozet

In het laatste weekend van juli vond het Nederlands Kampioenschap dressuur plaats. Deze wedstrijd was niet alleen van belang vanwege de nationale titel, die naar Dinja van Liere ging met Marieke van der Putten als reservekampioen. Het was ook het laatste observatiemoment voor de Europese kampioenschappen van eind augustus. Welk team neemt Patrick van der Meer mee, welke afwegingen spelen daarbij en hoe schatten we de kansen in van het Nederlands team op het EK? Je hoort het in deze aflevering van de Horses podcast, waarin ook de top drie van het NK en bondscoach Patrick van der Meer te horen zijn.

Met: Rick Helmink en Mirjam Hommes

Wat is De Horses Podcast?

In deze podcast van Horses.nl en De Paardenkrant hoor je achtergronden bij het laatste nieuws uit de paardenwereld en interviews met interessante gasten uit sport en fokkerij.

Hieronder de inhoud van deze aflevering.

De Horses Podcast – Aflevering 7, 2025:

00:00 Nabeschouwing NK

23:00 Vooruitblik EK

32:00 Horse Headlines, heb je nog wat gemist?

32:45 Agenda

Hoe luisteren?

Beluister de podcast gratis via één van de players hieronder. Of ga naar je favoriete podcastapp. We zijn te beluisteren via onder meer Spotify, Soundcloud, Apple podcasts, Pocket Casts, YouTube en Podcast Addict.

Spotify

Link naar Spotify

Soundcloud

YouTube

Link volgt

Bron: Horses.nl