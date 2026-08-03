Horses Podcast ook bij WK Aken

Ook de Horses Podcast is van de partij bij de Wereldkampioenschappen in Aken. Kijk hieronder voor alle details.

Het WK in Aken begint op 11 augustus! Uiteraard volgt Horses.nl alle actie op de voet en lees je de achtergrondverhalen bij het nieuws in De Paardenkrant. Op de belangrijke wedstrijddagen is er ’s avonds bovendien een editie van onze podcast Horses in Aken. Met de hoogtepunten van de dag, interviews met de hoofdrolspelers en commentaar van kenners uit de sport.

Abonneren?

Abonneren op de podcast kan via alle bekende podcastkanalen zoals Spotify, Apple Podcasts en Soundcloud. Zoek op Horses of Horses.nl als u onze podcast niet kan vinden. Via de player hieronder kunt u zich via Spotify abonneren.

Bron: Horses.nl