Podcast De Week van Horses: CHIO Rotterdam en paradressuur

Deze week bespreken Rick Helmink en Mirjam Hommes wat er op het programma staat bij het CHIO Rotterdam en wanneer de teams voor de Olympische Spelen bekend gemaakt worden. Ook voor de Paralympische Spelen zijn de observaties trouwens begonnen, maar voor de bondscoach is dat nog een grote puzzel. Verder hoor je uiteraard wat er deze week in De Paardenkrant staat en wat er naast het CHIO op de agenda staat voor het komende weekend. En... Het gebeurt niet vaak, maar deze week is het ons gelukt om het kort te houden!

Ook hebben we een nieuwe podcastpoll: Wie kies jij voor het parateam? We laten ‘m open staan tot na Rotterdam, dus de resultaten van komend weekend kan je nog meewegen in je beslissing. Vul ‘m hier in:

De Week Van Horses – Aflevering 21, 2024:

00:00 Vooruitblik CHIO Rotterdam

04:45 Bekendmaking teams en duidelijke uitslag vorige podcastpoll

07:09 Een nieuwtje

08:10 Paardenkrant met Paradressuur en de nieuwe podcastpoll

11:20 Agenda voor komend weekend

Bron: Horses.nl