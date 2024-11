Podcast De Week van Horses: CO Friese hengsten, met Piet Bergsma

Op zaterdag 9 november werden vier jonge Friese hengsten goedgekeurd voor de dekdienst van het KFPS. Deze week legt de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie van het KFPS, Piet Bergsma, in de podcast uit hoe de keuze voor deze hengsten tot stand is gekomen, waarom sommige hengsten voortijdig het onderzoek moesten verlaten en wat ze zoal tijdens het verrichtingsonderzoek tegenkomen.

Daarnaast uiteraard meer over Jumping Indoor Maastricht en het andere paardensportnieuws. Ook de agenda voor komend weekend nemen we natuurlijk met je door.

Presentatie: Mirjam Hommes.

In deze podcast van Horses.nl en De Paardenkrant hoor je wekelijks een selectie van de actualiteiten uit de paardenwereld, behandelen we één onderwerp uitgebreider en geven we je een overzicht van de agenda voor het komende weekend. Hieronder de inhoud van de podcast van deze week.

De Week Van Horses – Aflevering 32, 2024:

00:00 Piet Bergsma over het CO van de Friese hengsten

23:30 Horses Headlines, het nieuws uit de paardenwereld

26:30 Agenda voor het paardensportweekend

Bron: Horses.nl