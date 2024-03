Podcast De Week van Horses: Dirk Willem Rosie over The Dutch Masters

Deze week is Dirk Willem Rosie te gast in de podcast. Hij was als commentator voor Clip My Horse het hele weekend aanwezig in Den Bosch en volgde alles op de voet. Dirk Willem praat natuurlijk over de fenomenale overwinning van Willem Greve en Highway TN in de Rolex GP: een historisch wapenfeit. Maar ook de dressuur komt aan bod. Wat vond hij van de jurering? Is Lottie Fry onder de bus gegooid? En wie is Neerlands hoop in bange dagen?