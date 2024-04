Podcast De Week Van Horses: Dressuur Tolbert, Saoedi-Arabië en loze woorden

Deze week praten we uitgebreid over het CDI Tolbert waar de jeugd haar eerste observatiewedstrijd had en Hans Peter Minderhoud debuteerde met Glock's Toto Jr. Daarnaast hebben we het over de omgang met sportevenementen in landen zoals Saoedi Arabië, komt natuurlijk ook het springen aan bod en kijken we vooruit naar onder meer de eventing in Strzegom. Ook vertelt Rick Helmink aan host Mirjam Hommes waarom hij zich zo boos maakte over een interview met jurylid Hans-Christian Matthiesen.